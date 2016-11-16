Во Львовской области обнаружили незаконное изъятие 2 га земли заказника "Моршинский"

Установлено, что должностные лица Управления Госгеокадастра во Львовской области, злоупотребляя служебным положением, незаконно изъяли из пользования ландшафтного заказника местного значения "Моршинский" земельные участки общей площадью 2,11 га, с имеющимися там лесными насаждениями. В дальнейшем изъятую землю чиновники указанного управления Госгеокадастра планировали передать в собственность другим лицам.

Отметим, что стоимость земельных участков составляет более 1,7 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.