Во Львовской области обнаружили незаконное изъятие 2 га земли заказника "Моршинский"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура выявила незаконное изъятие более 2 га земли ландшафтного заказника местного значения "Моршинский". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Установлено, что должностные лица Управления Госгеокадастра во Львовской области, злоупотребляя служебным положением, незаконно изъяли из пользования ландшафтного заказника местного значения "Моршинский" земельные участки общей площадью 2,11 га, с имеющимися там лесными насаждениями. В дальнейшем изъятую землю чиновники указанного управления Госгеокадастра планировали передать в собственность другим лицам.
Отметим, что стоимость земельных участков составляет более 1,7 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.