На Львівщині від COVID-19 померло подружжя лікарів

“Слів немає... Клятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчуків!!! Ще одні лікарі! Подружжя лікарів! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Вчора зупинилося серце Богдана Ярославовича, сьогодні Ганни Миколаївни... Повірити неможливо... Світла та вічна пам'ять!”, - зазначив Швед.

Додамо, що на своїй сторінці в Facebook “Нео Радіо” повідомило, що подружжя Городенчуків все життя працювало у Сокальській лікарні. Дружина Ганна — завідувачем гінекологічного відділення, а чоловік Богдан – завідувачем лабораторії.

“Одночасно (у родині Городенчуків — ред.) захворіли п’ятеро осіб. За здоров’я подружжя медиків Городенчуків понад 3 тижні боролись львівські лікарі”, - підсумували в “Нео Радіо”.

Нагадаємо, що в Україні на 12 листопада зафіксовано вже пів мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни, 11057.