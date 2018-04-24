На Львівщині в їдальні підприємства отруїлось восьмеро працівників
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Новороздільське відділення поліції 23 квітня надійшла інформація від епідеміологів про виникнення спалаху інфекційного захворювання серед працівників одного з місцевих підприємств. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“Поліцейські встановили, що в інфекційне відділення госпіталізовано восьмеро працівників установи, віком 32-48 років, у яких лікарі діагностували "харчову токсикоінфекцію, підозра на сальмонельоз". Також було з’ясовано, що усі госпіталізовані 20 травня перебували на робочій зміні і під час обідньої перерви харчувалися в їдальні для працівників підприємства. А вже наступного дня у них з’явилися симптоми харчового отруєння. Потерпілі — мешканці Нового Роздолу та Миколаївського району”, — повідомили у Нацполіції.
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Наразі до місцевої лікарні госпіталізовано восьмеро осіб. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.