Во Львовской области в столовой предприятия отравились восемь работников

"Полицейские установили, что в инфекционное отделение госпитализированы восемь работников учреждения в возрасте 32-48 лет, у которых врачи диагностировали "пищевую токсикоинфекцию, подозрение на сальмонеллез". Также было выяснено, что все госпитализированные 20 мая находились на рабочей смене и во время обеденного перерыва питались в столовой для работников предприятия. А уже на следующий день у них появились симптомы пищевого отравления. Пострадавшие - жители Нового Роздола и Николаевского района", - сообщили в Нацполиции.

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Сейчас в местную больницу госпитализированы восемь человек. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.