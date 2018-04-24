На Львівщині в річці знайшли тіло трирічної дитини
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Львівщині дівчинку, яку розшукували майже добу, знайшли мертвою в річці. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“У Кам’янка-Бузьке відділення поліції 23 квітня надійшло повідомлення про зникнення трирічної дівчинки, мешканки одного з сіл району, котра разом зі своїм 33-річним вітчимом ходила на річку Західний Буг. Правоохоронці взялись до пошуків дитини. Опитавши вітчима, поліцейські встановили, що близько 17:00 дівчинка, граючись, послизнулась на плиті та впала у річку. Течією її затягнуло під воду і врятувати дитину чоловік не зміг”, — повідомили у Нацполіцї.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. До пошуків дівчинки були залучені працівники підрозділів поліції Львівщини, рятувальники, бійці Національної гвардії України та місцеві жителі. Пошуки тривали цілу ніч і зранку 24 квітня тіло дитини виявили внизу по течії у річці.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, призначено низку експертиз, проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області дитина потонула у ямі з водою.