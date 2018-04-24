Во Львовской области в реке нашли тело трехлетнего ребенка

"В Каменка-Бугское отделение полиции 23 апреля поступило сообщение об исчезновении трехлетней девочки, жительницы одного из сел района, которая вместе со своим 33-летним отчимом ходила на реку Западный Буг. Правоохранители начали поиски ребенка. Опросив отчима, полицейские установили, что около 17:00 девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду и спасти ребенка мужчина не смог", - сообщили в Нацполици.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. К поискам девочки были привлечены сотрудники подразделений полиции Львовской области, спасатели, бойцы Национальной гвардии Украины и местные жители. Поиски продолжались всю ночь, и утром 24 апреля тело ребенка обнаружили внизу по течению в реке.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Донецкой области ребенок утонул в яме с водой.