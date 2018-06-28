На Львівщині у потрійне ДТП потрапив посол Швейцарії

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 58994 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 120354 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 107725 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 138684 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 110549 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 122587 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162698 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190292 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 298626 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167416 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 21276 перегляди
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 12839 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 20517 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 16675 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 14656 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 1959 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 138684 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 168431 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 298626 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 228473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 34071 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53797 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58247 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56363 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70520 перегляди
Актуальне
На Львівщині у потрійне ДТП потрапив посол Швейцарії

На Львівщині у потрійне ДТП потрапив посол Швейцарії

Київ • УНН

 • 13463 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 червня. УНН. У потрійній ДТП на Львівщині постраждало шестеро людей. Серед них – громадянин Швейцарії. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.

"27 червня о 19:20 на автодорозі М-06 Київ-Чоп 507 км, у Кам'янка-Бузькому районі, неподалік с. Дідилів, водій (громадянин Швейцарії) 1963 року народження, керуючи автомобілем Volvo СХ60, рухаючись з м. Київ в напрямку м. Львова, виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Т4 під керуванням жителя с. Гаї-Дітковецькі Бродівського району 1975 року народження та автомобілем Chery Amulet під керуванням жителя м. Львів 1965 року народження", - повідомили у департаменті.

Внаслідок ДТП отримали травми три водії та три пасажири, а саме:

  • пасажирка Volvo 1969 року народження, яка проживає у Києві. Вона госпіталізована в першу хірургію ЛШМД м. Львова.
  • водій Volkswagen Т4. Його госпіталізували в Буську ЦРЛ.
  • пасажирка Chery 1969 року народження, яка проживає у Львові. Після огляду та надання медичної допомоги відпущена додому.
  • пасажир автомобіля Chery 2007 року народження, яка проживає у Львові. Після огляду та надання медичної допомоги її відпустили додому.
  • водій Volvo. Після огляду та надання медичної допомоги в МТП-3 його відпустили додому;
  • водій Chery, якого після огляду та надання медичної допомоги в МТП-3 відпустили додому.

Наразі обставини події встановлюються.

Як повідомили у відділі комунікації у ГУНП у Львівській області, за фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водночас, з власних джерел УНН стало відомо, що учасником ДТП був посол Швейцарії в Україні.

Нагадаємо, на трасі Тернопіль-Рава Руська сталася ДТП за участі вантажівки, яка належить Збройним силам України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31