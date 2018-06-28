На Львівщині у потрійне ДТП потрапив посол Швейцарії
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 червня. УНН. У потрійній ДТП на Львівщині постраждало шестеро людей. Серед них – громадянин Швейцарії. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
"27 червня о 19:20 на автодорозі М-06 Київ-Чоп 507 км, у Кам'янка-Бузькому районі, неподалік с. Дідилів, водій (громадянин Швейцарії) 1963 року народження, керуючи автомобілем Volvo СХ60, рухаючись з м. Київ в напрямку м. Львова, виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Т4 під керуванням жителя с. Гаї-Дітковецькі Бродівського району 1975 року народження та автомобілем Chery Amulet під керуванням жителя м. Львів 1965 року народження", - повідомили у департаменті.
Внаслідок ДТП отримали травми три водії та три пасажири, а саме:
-
- пасажирка Volvo 1969 року народження, яка проживає у Києві. Вона госпіталізована в першу хірургію ЛШМД м. Львова.
-
- водій Volkswagen Т4. Його госпіталізували в Буську ЦРЛ.
-
- пасажирка Chery 1969 року народження, яка проживає у Львові. Після огляду та надання медичної допомоги відпущена додому.
-
- пасажир автомобіля Chery 2007 року народження, яка проживає у Львові. Після огляду та надання медичної допомоги її відпустили додому.
-
- водій Volvo. Після огляду та надання медичної допомоги в МТП-3 його відпустили додому;
-
- водій Chery, якого після огляду та надання медичної допомоги в МТП-3 відпустили додому.
-
Наразі обставини події встановлюються.
Як повідомили у відділі комунікації у ГУНП у Львівській області, за фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Водночас, з власних джерел УНН стало відомо, що учасником ДТП був посол Швейцарії в Україні.
Нагадаємо, на трасі Тернопіль-Рава Руська сталася ДТП за участі вантажівки, яка належить Збройним силам України.