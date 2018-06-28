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Во Львовской области в тройное ДТП попал посол Швейцарии

Во Львовской области в тройное ДТП попал посол Швейцарии

Киев  •  УНН

 • 13453 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 июня. УНН. В тройном ДТП во Львовской области пострадали шесть человек. Среди них - гражданин Швейцарии. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

"27 июня в 19:20 на автодороге М-06 Киев-Чоп 507 км, в Каменка-Бугском районе, неподалеку с. Дидилов, водитель (гражданин Швейцарии) 1963 года, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из г. Киев в направлении г. Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя с. Гаи-Детковецкие Бродовского района 1975 года рождения и автомобилем Chery Amulet под управлением жителя г. Львов 1965 года, - сообщили в департаменте.

В результате ДТП получили травмы три водителя и три пассажира, а именно:

  • пассажирка Volvo 1969 года, которая проживает в Киеве. Она госпитализирована в первую хирургию БСМП г. Львов;
  • водитель Volkswagen Т4. Его госпитализировали в Бускую ЦРБ;
  • пассажирка Chery 1969 года, которая проживает во Львове. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой;
  • пассажир автомобиля Chery 2007 года рождения, которая проживает во Львове. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой;
  • водитель Volvo. После осмотра и оказания медицинской помощи в МТП-3 был отпущен домой;
  • водитель Chery, которого после осмотра и оказания медицинской помощи в МТП-3 отпустили домой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в отделе коммуникации в ГУНП во Львовской области, по факту аварии открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В то же время, из собственных источников УНН стало известно, что участником ДТП был посол Швейцарии в Украине.

Напомним, на трассе Тернополь-Рава Русская произошло ДТП с участием грузовика, принадлежит Вооруженным силам Украины.

Украинские Национальные Новости

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