На Львівщині спалахнула пожежа на сміттєзвалищі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні на Львівщині в селі Терновиця Яворівського району сталася пожежа на місцевому сміттєзвалищі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
“На місці працюють додаткові сили спецтехніки, горить сміттєзвалище. Повідомлення про пожежу надійшло близько 12:00. Пожежники досі там. Причини загоряння наразі невідомі”, — розповіли у прес-службі ДСНС.
Водночас, місцеві в соцмережах пишуть, що ймовірною причиною пожежі є спалювання сухої трави.
Нагадаємо, 26 березня через протести проти створення сміттєзвалища у с.Добряни місцеві мешканці перекрили дорогу шинами.
Як повідомляв УНН, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високонебезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.