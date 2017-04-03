Пожар на свалке вспыхнул во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня во Львовской области в селе Терновица Яворовского района произошел пожар на местной мусорной свалке. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"На месте работают дополнительные силы спецтехники, горит свалка. Сообщение о пожаре поступило около 12:00. Пожарные до сих пор там. Причины возгорания пока неизвестны", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.
В то же время, местные в соцсетях пишут, что вероятной причиной пожара является сжигание сухой травы.
Напомним, 26 марта из-за протестов против создания свалки в с.Добряны местные жители перекрыли дорогу шинами.
Как сообщал УНН, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.
При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют II класс опасности (высокоопасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 000 тонн.