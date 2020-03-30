На Львівщині ще сім осіб перевіряють на коронавірус

КИЇВ. 30 березня. УНН. На Львівщині з'явилося ще сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 99 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.