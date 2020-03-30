На Львівщині ще сім осіб перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Львівщині з'явилося ще сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 99 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 8:30 по 17:00 годину в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилося ще 7 осіб. Пацієнти з міста Львів та Пустомити, а також Яворівського та Золочівського районів",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 43 особи.
"На самоізоляції знаходяться 84 особи. За увесь час виписано — 77 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 3- х пацієнтів наближений до важкого",- зазначається в повідомленні.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 204 людини.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 99 осіб",- йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, у Львові позитивні результати експрес-тестів на коронавірус отримали дві жінки.
Також нагадаємо, на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19, з них 11 — летальні.