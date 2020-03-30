Во Львовской области еще семь человек проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львовской области появилось еще семь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 99 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 8:30 до 17:00 в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще 7 человек. Пациенты из города Львов и Пустомыты, а также Яворивского и Золочевского районов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 43 человека.
"На самоизоляции находятся 84 человека. За все время выписано - 77 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 3-х пациентов приближено к тяжелому", - отмечается в сообщении.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 204 человека.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 99 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус получили две женщины.
Также напомним, утром 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальные.