Во Львовской области еще семь человек проверяют на коронавирус

КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львовской области появилось еще семь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 99 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.