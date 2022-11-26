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На Львівщині накрили схему з "нульовим" розмитненням автомобілів

На Львівщині накрили схему з "нульовим" розмитненням автомобілів

Київ • УНН

 • 1043605 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань поінформувало, що повідомило про підозру чотирьом митникам, які незаконно "продовжили" безмитне ввезення автомобілів, пише УНН.

Цитата

"Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем чотирьом державним інспекторам митного поста "Городок" Львівської митниці. Митники незаконно звільнили від сплати митних платежів 47 автомобілів, ввезених з-за кордону вже після скасування Верховною Радою рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів", - повідомили у ДБР.

Деталі

Після 1 липня 2022 року працівники митного посту, за даними бюро, "продовжували оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою".

За оперативною інформацією, розмитнення одного автомобіля коштувало від 500 до 1 тисячі доларів США.

За такою схемою на територію України було ввезено 47 транспортних засобів, до бюджету не було сплачено майже 3,5 млн гривень.

Посадовцям митниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до шести років.

Також відбулися обшуки за місцем роботи та у помешканнях фігурантів, під час яких були вилучені документи, чорнові записи, мобільні телефони.

Готуються клопотання до суду про відсторонення їх від займаних посад та обрання запобіжних заходів – тримання під вартою.

Доповнення

Закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів запрацював з 1 липня.

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