Во Львовской области накрыли схему с "нулевой" растаможкой автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственное бюро расследований проинформировало, что сообщило о подозрении четырем таможенникам, которые незаконно "продлили" беспошлинный ввоз автомобилей, пишет УНН.
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"Сотрудниуи ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением четырем государственным инспекторам таможенного поста "Городок" Львовской таможни. Таможенники незаконно освободили от уплаты таможенных платежей 47 автомобилей, ввезенных из-за границы уже после отмены Верховной Радой решения по освобождению транспортных средств", - сообщили в ГБР.
Детали
После 1 июля 2022 года сотрудники таможенного поста, по данным бюро, "продолжали оформлять ввезенные автомобили по нулевой ставке".
По оперативной информации, растаможка одного автомобиля стоила от 500 до 1 тысячи долларов США.
По такой схеме на территорию Украины было ввезено 47 транспортных средств, в бюджет не было уплачено почти 3,5 млн гривен.
Чиновникам таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Предусмотрено статьей наказания – лишение свободы сроком до шести лет.
Также прошли обыски по месту работы и в помещениях фигурантов, во время которых были изъяты документы, черновые записи, мобильные телефоны.
Готовятся ходатайства в суд об отстранении их от занимаемых должностей и избрании мер пресечения – содержания под стражей.
Дополнение
Закон о возврате пошлин и налогообложения НДС на импортные товары и растаможке автомобилей заработал с 1 июля.