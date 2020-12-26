На Львівщині горіла дерев’яна церква - врятували лише дзвіницю

"25 грудня о 21:08 ... надійшло повідомлення про пожежу в с. Грицеволя на вул. Шевченка, 22 Радехівського району в дерев'яній церкві критій бляхою, розміром 14×10 м, висотою 15 м", - йдеться у повідомленні.

О 22:51 пожежу локалізовали, а о 23:13 - загасили.

"Вогнем знищено дерев'яну будівлю, вогнеборцям вдалося врятувати дзвіницю. Внаслідок пожежі отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок хлопець, 2003 року народження, який від госпіталізації відмовився. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації займання залучалось 8 одиниці спецтехніки та 34 рятувальника.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області загорілась дерев’яна церква ХІХ століття.