Во Львовской области горела деревянная церковь - спасли лишь колокольню
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во Львовской области пожар произошел в деревянной церкви крытой жестью. Как сообщили в ГСЧС, удалось спасти только колокольню, передает УНН.
"25 декабря в 21:08 ... поступило сообщение о пожаре в с. Грицеволя на ул. Шевченко, 22 Радеховского района в деревянной церкви крытой железом, размером 14×10 м, высотой 15 м", - говорится в сообщении.
В 22:51 пожар локализировали, а в 23:13 - потушили.
"Огнем уничтожено деревянное здание, пожарным удалось спасти колокольню. В результате пожара получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей парень, 2003 года рождения, который от госпитализации отказался. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц спецтехники и 34 спасателя.
Напомним, в Ивано-Франковской области загорелась деревянная церковь XIX века.