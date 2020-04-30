На Львівщині до суду надійшли протоколи щодо проведення літургії під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Львівщині надійшли до суду 4 протоколи стосовно священника, міського голови, його заступника, та начальника відділу культури Червоноградської міської ради через проведення церковної літургії під час карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
"Вчора 29 квітня до Червоноградського міського суду Львівської області надійшли справи щодо проведення церковної літургії під час карантину. Це 4 протоколи, складені Червоноградським відділом поліції 28 квітня стосовно священника, міського голови, його заступника, та начальника відділу культури Червоноградської міської ради", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що вказаним особам ставиться у провину невиконання вимог п.10 протоколу №9 Червоноградської міської ради від 24 березня та порушення вимог п.2 п.п.2 постанови КМУ №215 від 16 березня, що призвело до проведення 29 квітня о 12:00 на території церкви Св.Юрія в Червонограді літургії із значним скупченням людей - більше 10 осіб.
За порушення правил карантину людей передбачена адміністративна відповідальність за статтею 44-3 КУпАП у виді штрафів у розмірі від 17 000 до 34 000 грн, а на посадових осіб - від 34 000 до 170 000 грн.
Нагадаємо, з початку квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував 22 позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження встановлених обмежень через поширення коронавірусу.