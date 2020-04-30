Во Львовской области в суд поступили протоколы о проведении литургии во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во Львовской области поступили в суд 4 протокола относительно священника, городского главы, его заместителя, и начальника отдела культуры Червоноградского городского совета из-за проведения церковной литургии во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
"Вчера 29 апреля в Червоноградский городской суд Львовской области поступили дела о проведении церковной литургии во время карантина. Это 4 протокола, составленные Червоноградским отделом полиции 28 апреля относительно священника, городского главы, его заместителя, и начальника отдела культуры Червоноградского городского совета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанным лицам вменяется невыполнение требований п.10 протокола №9 Червоноградского городского совета от 24 марта и нарушение требований п.2 п.п.2 постановления КМУ №215 от 16 марта, что привело к проведению 29 апреля в 12:00 на территории церкви Св.Юрия в Червонограде литургии со значительным скоплением людей - более 10 человек.
За нарушение правил карантина людей предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП в виде штрафов в размере от 17 000 до 34 000 грн, а на должностных лиц - от 34 000 до 170 000 грн.
Напомним, с начала апреля Окружной административный суд города Киева зарегистрировал 22 иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса.