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Во Львовской области в суд поступили протоколы о проведении литургии во время карантина

Киев • УНН

 • 13857 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во Львовской области поступили в суд 4 протокола относительно священника, городского главы, его заместителя, и начальника отдела культуры Червоноградского городского совета из-за проведения церковной литургии во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

Во Львовской области в суд поступили протоколы о проведении литургии во время карантина

"Вчера 29 апреля в Червоноградский городской суд Львовской области поступили дела о проведении церковной литургии во время карантина. Это 4 протокола, составленные Червоноградским отделом полиции 28 апреля относительно священника, городского главы, его заместителя, и начальника отдела культуры Червоноградского городского совета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанным лицам вменяется невыполнение требований п.10 протокола №9 Червоноградского городского совета от 24 марта и нарушение требований п.2 п.п.2 постановления КМУ №215 от 16 марта, что привело к проведению 29 апреля в 12:00 на территории церкви Св.Юрия в Червонограде литургии со значительным скоплением людей - более 10 человек.

За нарушение правил карантина людей предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП в виде штрафов в размере от 17 000 до 34 000 грн, а на должностных лиц - от 34 000 до 170 000 грн.

Напомним, с начала апреля Окружной административный суд города Киева зарегистрировал 22 иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса.

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