До суду надійшло 22 позови щодо оскарження постанови Кабміну щодо карантину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. З початку квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував 22 позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження встановлених обмежень через поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.

"З початку квітня 2020 року канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано 22 позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження встановлених обмежень через поширення коронавірусу", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що позивачі, серед яких – фізичні особи, громадські організації та адвокатські об’єднання, просять суд скасувати як окремі положення стосовно заборони регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи закладів харчування тощо, так і цілком всю постанову КМУ від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Наразі судом відкрито провадження у 10 адміністративних справах, ще стільки ж позовів залишено без руху для усунення позивачами недоліків, щодо решти позовів - судом вирішується питання про відкриття провадження.

Нагадаємо, до суддів України надійшло 4 851 протокол на розгляд щодо порушення правил карантину, з них 533 - повернуто судами до Національної поліції.

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