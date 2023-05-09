На Львівщині декомунізували ще два радянські пам‘ятники
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Львівській області декомунізували два пам‘ятники радянської доби, передає УНН із посиланням на Львівську ОВА.
Деталі
Як повідомили в ОВА, в межах робочої поїздки у Червоноградський район представники обласної робочої групи з питань декомунізації провели чергове виїзне засідання.
"Опісля наради, спільно з представниками місцевої влади декомунізували два пам‘ятники радянського часу. У селі Сушно Радехівської громади впав пам’ятник воїну радянської армії та робітнику. У селі Новий Витків демонтували стеллу слави радянської армії", - повідомили в ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін проведе консультації щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова