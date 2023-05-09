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13 марта, 19:26 • 52753 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106866 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108833 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108877 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102349 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97138 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110758 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131590 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На Львовщине декоммунизировали еще два советских памятника

На Львовщине декоммунизировали еще два советских памятника

Киев • УНН

 • 961913 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Во Львовской области декоммунизировали два памятника советской эпохи, передает УНН со ссылкой на Львовскую ОГА.

Детали

Как сообщили в ОВА, в рамках рабочей поездки в Червоноградский район представители областной рабочей группы по вопросам декоммунизации провели очередное выездное заседание.

"После совещания, совместно с представителями местной власти декоммунизировали два памятника советского времени. В селе Сушно Радеховской громады упал памятник воину советской армии и рабочему. В селе Новый Витков демонтировали стеллу славы советской армии", - сообщили в ОВА.

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