На Львовщине декоммунизировали еще два советских памятника
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во Львовской области декоммунизировали два памятника советской эпохи, передает УНН со ссылкой на Львовскую ОГА.
Детали
Как сообщили в ОВА, в рамках рабочей поездки в Червоноградский район представители областной рабочей группы по вопросам декоммунизации провели очередное выездное заседание.
"После совещания, совместно с представителями местной власти декоммунизировали два памятника советского времени. В селе Сушно Радеховской громады упал памятник воину советской армии и рабочему. В селе Новый Витков демонтировали стеллу славы советской армии", - сообщили в ОВА.
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