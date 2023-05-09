На Львовщине декоммунизировали еще два советских памятника

Детали

Как сообщили в ОВА, в рамках рабочей поездки в Червоноградский район представители областной рабочей группы по вопросам декоммунизации провели очередное выездное заседание.

"После совещания, совместно с представителями местной власти декоммунизировали два памятника советского времени. В селе Сушно Радеховской громады упал памятник воину советской армии и рабочему. В селе Новый Витков демонтировали стеллу славы советской армии", - сообщили в ОВА.

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