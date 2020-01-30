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На Львівщині блокували нелегальний транзит через Україну комплектуючих до броньованої техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У Львівській області контррозвідники блокували незаконне переміщення через державний кордон товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов'язковому експортному контролю. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

На Львівщині блокували нелегальний транзит через Україну комплектуючих до броньованої техніки

За даними спецслужби, протиправний механізм налагодили приватний підприємець зі Львова та громадянин Європейського Союзу. Зловмисники нелегально ввозили з однієї із пострадянських країн комплектуючі до військової техніки для продажу за кордон. Незаконно завезений товар накопичували на складах у Львові.

За оперативною інформацією, комплектуючі призначались для країн, на озброєнні яких знаходиться військова техніка радянського зразка.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели низку обшуків за місцями зберігання товарів військового призначення та вилучили контрабандну техніку (двигуни, гідроамортизатори і генератори до бронетехніки, балансири до БМП-1 та БМП-2, електронні системи для танків тощо). Тривають слідчі дії. 

Нагадаємо, у Львівський області правоохоронці блокували механізм розкрадання товарів військового призначення з військових частин регіону та підприємств оборонно-промислового комплексу.

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