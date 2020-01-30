Во Львовской области блокировали нелегальный транзит через Украину комплектующих к бронированной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львовской области контрразведчики блокировали незаконное перемещение через государственную границу товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, противоправный механизм наладили частный предприниматель из Львова и гражданин Европейского Союза. Злоумышленники нелегально ввозили из одной из постсоветских стран комплектующие к военной технике для продажи за границу. Незаконно ввезенный товар накапливали на складах во Львове.
По оперативной информации, комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели ряд обысков по местам хранения товаров военного назначения и изъяли контрабандную технику (двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, балансиры к БМП-1 и БМП 2, электронные системы для танков и т.д.). Продолжаются следственные действия.
Напомним, во Львовской области правоохранители блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса.