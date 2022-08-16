На Луганщині ЗСУ шість разів змусили росіян відступити – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вчора на Луганщині українські військові шість разів змусили російських окупантів відступити. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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Гайдай зазначив, що росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. Вони використовують будь-яку можливість, щоб створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.
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"Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ із оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", – повідомив голова ОВА.
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За словами Гайдая, населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. За ніч на Луганщині окупанти здійснили чотири танкові атаки та завдали чотири авіаудари.
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