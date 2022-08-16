В Луганской области ВСУ шесть раз заставили россиян отступить – Гайдай

Детали

Гайдай отметил, что россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Они используют любую возможность, чтобы создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках.

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"Атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений. За вчера шесть раз наши бойцы заставили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганской и Донецкой областей бои продолжаются и до сих пор. В частности, и в районе Лисичанского НПЗ", – сообщил глава ОВА.

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По словам Гайдая, населенные пункты и позиции украинских военных враг обстреливает из артиллерии. За ночь в Луганской области оккупанты совершили четыре танковые атаки и нанесли четыре авиаудара.

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