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На Луганщині вилучили лікеро-горілчаних напоїв на понад 300 тис. грн

На Луганщині вилучили лікеро-горілчаних напоїв на понад 300 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На одному з оптових складів торгівельної мережі в Луганській області вилучили лікеро-горілчаних напоїв з марками акцизного податку із ознаками підробки на понад 300 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду, в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), на одному з оптових складів Старобільська проведено обшук.

"З незаконного обігу вилучено 5 120 пляшок лікеро-горілчаних виробів загальним об’ємом 1705 літрів маркованих знаками акцизного податку з ознаками підробки. Орієнтовна вартість вилучених алкогольних виробів складає понад 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у підпільному цеху виявили фальсифікату на 2,5 млн грн.

Українські Національні Новини

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