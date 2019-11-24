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В Луганской области изъяли ликероводочных напитков на более 300 тыс. грн

В Луганской области изъяли ликероводочных напитков на более 300 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 10805 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На одном из оптовых складов торговой сети в Луганской области изъяли ликероводочных напитков с марками акцизного налога с признаками подделки на более чем 300 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, на основании постановления следственного судьи Северодонецкого городского суда, в рамках уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), на одном из оптовых складов Старобельска проведен обыск.

"Из незаконного оборота изъято 5120 бутылок ликероводочных изделий общим объемом 1705 литров маркированных знаками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятых алкогольных изделий составляет более 300 тыс. Гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в подпольном цехе обнаружили фальсификата на 2,5 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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