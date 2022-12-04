На Луганщині окупанти хочуть вивести з обігу гривню

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"Із 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на 3 грудня у Луганській області деокуповано 13 населених пунктів.