На Луганщині окупанти хочуть вивести з обігу гривню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На Луганщині російські окупанти з 1 січня планують вивести з обігу гривню. Про це в Telegram повідомила Луганська ОВА, передає УНН.
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"Із 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Станом на 3 грудня у Луганській області деокуповано 13 населених пунктів.