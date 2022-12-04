В Луганской области оккупанты хотят вывести из обращения гривну
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Луганской области российские оккупанты с 1 января планируют вывести из обращения гривну. Об этом в Telegram сообщила Луганская ОВА, передает УНН.
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"С 1 января на оккупированных территориях собираются вывести из обращения гривню. Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и провести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях. Наличные в гривне с 1 января 2023 года можно будет обменять в отделениях банков", – говорится в сообщении.
Напомним
По состоянию на 3 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов.