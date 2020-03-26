На Луганщині на хабарі “погорів” директор центру соціальних служб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Луганщині на хабарі у розмірі 10 тисяч гривень “погорів” директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“Викрито у хабарництві директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді однієї з районних державних адміністрацій Луганської області”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, службова особа вимагала та отримала неправомірну вигоду у якості “відкату” від підлеглої за виконання останньою робіт на замовлення аналітичного центру за договором щодо проведення дослідження ситуації з інтеграції ВПО в Луганській області.
Зазначається, що 26 березня 2020 року директора центру соціальних служб затримано в порядку ст. 208 КПК України у її службовому кабінеті безпосередньо після отримання нею неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн. Зазначені грошові кошти були вилучені на місці події.
Дії керівника кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди). Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Нагадаємо, посадовець Держекоакадемії “погорів” на хабарі в 70 тис. гривень.