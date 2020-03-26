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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68679 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Луганской области на взятке "погорел" директор центра социальных служб

В Луганской области на взятке "погорел" директор центра социальных служб

Киев  •  УНН

 • 17965 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Луганской области на взятке в 10 тыс. гривен "погорел" директор районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Раскрыто на взяточничестве директора районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одной из районных государственных администраций Луганской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо требовало и получило неправомерную выгоду в качестве "отката" от подчиненной за выполнение последней работ на заказ аналитического центра по договору о проведении исследования ситуации по интеграции ВПЛ в Луганской области.

Отмечается, что 26 марта 2020 года директор центра социальных служб задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в ее служебном кабинете непосредственно после получения им неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. Указанные денежные средства были изъяты на месте происшествия.

Действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды). Сейчас решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении инкриминируемого преступления.

Напомним, чиновник Госэкоакадемии "погорел" на взятке в 70 тыс. гривен.

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