В Луганской области на взятке "погорел" директор центра социальных служб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Луганской области на взятке в 10 тыс. гривен "погорел" директор районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Раскрыто на взяточничестве директора районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одной из районных государственных администраций Луганской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, должностное лицо требовало и получило неправомерную выгоду в качестве "отката" от подчиненной за выполнение последней работ на заказ аналитического центра по договору о проведении исследования ситуации по интеграции ВПЛ в Луганской области.
Отмечается, что 26 марта 2020 года директор центра социальных служб задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в ее служебном кабинете непосредственно после получения им неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. Указанные денежные средства были изъяты на месте происшествия.
Действия руководителя квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды). Сейчас решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении инкриминируемого преступления.
Напомним, чиновник Госэкоакадемии "погорел" на взятке в 70 тыс. гривен.