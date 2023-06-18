На Луганщині частішають випадки дезертирства серед військових рф - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганщини частішають випадки дезертирства серед російських військових, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Цитата
“На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.
В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з-поміж мобілізованих. До розшуку залучили підрозділи росгвардії”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
Нагадаємо
"Штурмовики" зі складу загонів "шторм-z" російських військ грабують власні підрозділи та зникають у "невідомому напрямку".