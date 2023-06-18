На Луганщине учащаются случаи дезертирства среди военных рф - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Луганщины учащаются случаи дезертирства среди российских военных, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“На временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта.
В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новорозсош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлекли подразделения росгвардии”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мар’иинском направлениях - в течение суток состоялось 26 боевых столкновений.
Напомним
"Штурмовики" из состава отрядов "шторм-z" российских войск грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении".