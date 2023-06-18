На Луганщине учащаются случаи дезертирства среди военных рф - Генштаб

Цитата

“На временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта.

В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новорозсош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлекли подразделения росгвардии”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мар’иинском направлениях - в течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

Напомним

"Штурмовики" из состава отрядов "шторм-z" российских войск грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении".