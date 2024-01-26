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На київському Подолі влітку відкриють сквер імені Голди Меїр - Кличко

На київському Подолі влітку відкриють сквер імені Голди Меїр - Кличко

Київ • УНН

 • 54869 перегляди

Київська влада планує цього літа відкрити сквер на честь Голди Меїр, засновниці Ізраїлю, яка народилася в Києві. Сквер буде облаштований за допомогою українських та міжнародних благодійних організацій.

Київська влада анонсувала відкриття скверу імені Голди Меїр вже літом цього року, повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Сквер зʼявиться на знак вшанування памʼяті та здобутків Голди Меїр - видатної міжнародної діячки, однієї із засновниць держави Ізраїль, яка народилася в Києві

- написав Віталій Кличко.

Він розповів, що минулого року на честь 125-річчя Голди Меїр Київрада запустила процедуру для присвоєння її імені одному зі скверів столиці на вулиці Боричів Тік, що у Подільському районі Києва. Кличко нагадав, що там була ділянка, яку раніше виділили посольству росії, але в 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність, а минулого року надала ділянці статус скверу. 

Місто облаштує сквер за допомоги українських та міжнародних благодійних фондів. 

Нагадаємо

Голда Меїр народилася та провела раннє дитинство у Києві. Родина жила у центрі міста, біля сучасного Бессарабского ринку. Досі на фасаді будинку №5 по вулиці Басейній, який розташований у місцевості Бессарабка, висить пам'ятна табличка. Однак, краєзнавці сумніваються, що сімейство Меїрів мешкало в цьому в розкішному особняку і припускають, що Голда проживала в невеликому дерев’яному будиночку на цій же вулиці, який до наших днів не зберігся.

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