На київському Подолі влітку відкриють сквер імені Голди Меїр - Кличко

Київська влада анонсувала відкриття скверу імені Голди Меїр вже літом цього року, повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Сквер зʼявиться на знак вшанування памʼяті та здобутків Голди Меїр - видатної міжнародної діячки, однієї із засновниць держави Ізраїль, яка народилася в Києві - написав Віталій Кличко.

Він розповів, що минулого року на честь 125-річчя Голди Меїр Київрада запустила процедуру для присвоєння її імені одному зі скверів столиці на вулиці Боричів Тік, що у Подільському районі Києва. Кличко нагадав, що там була ділянка, яку раніше виділили посольству росії, але в 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність, а минулого року надала ділянці статус скверу.

Місто облаштує сквер за допомоги українських та міжнародних благодійних фондів.

Нагадаємо

Голда Меїр народилася та провела раннє дитинство у Києві. Родина жила у центрі міста, біля сучасного Бессарабского ринку. Досі на фасаді будинку №5 по вулиці Басейній, який розташований у місцевості Бессарабка, висить пам'ятна табличка. Однак, краєзнавці сумніваються, що сімейство Меїрів мешкало в цьому в розкішному особняку і припускають, що Голда проживала в невеликому дерев’яному будиночку на цій же вулиці, який до наших днів не зберігся.

Більше не буде бібліотеки імені Достоєвського: у столиці перейменували низку освітніх і культурних закладів