На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко

Киевские власти анонсировали открытие сквера имени Голды Меир уже летом этого года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Сквер появится в знак почтения памяти и достижений Голды Меир - выдающегося международного деятеля, одной из основательниц государства Израиль, которая родилась в Киеве - написал Виталий Кличко.

Он рассказал, что в прошлом году в честь 125-летия Голды Меир Киевсовет запустил процедуру для присвоения ее имени одному из скверов столицы на улице Боричев Ток, что в Подольском районе Киева. Кличко напомнил, что там был участок, который ранее выделили посольству России, но в 2014 году Киевсовет вернул эту землю в коммунальную собственность, а в прошлом году предоставил участку статус сквера.

Город обустроит сквер при помощи украинских и международных благотворительных фондов.

Напомним,

Голда Меир родилась и провела раннее детство в Киеве. Семья жила в центре города, возле современного Бессарабского рынка. До сих пор на фасаде дома №5 по улице Бассейной, который расположен в местности Бессарабка, висит памятная табличка. Однако, краеведы сомневаются, что семейство Меиров проживало в этом в роскошном особняке и предполагают, что Голда проживала в небольшом деревянном домике на этой же улице, который до наших дней не сохранился.

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