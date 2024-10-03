На Київщині загроза ворожих ударних дронів - Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Київській області. Також зафіксовано ворожі дрони на Чернігівщині, зокрема в районі Чернігова та Прилук, можлива робота ППО.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожих ударних дронів у Київській області. Також зафіксовано ворожі дрони на Чернігівщині, зокрема в районі Чернігова та Прилук, можлива робота ППО, повідомили у ПС ЗСУ, пише УНН.
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"Київська область - загроза застосування ударних БпЛА!" - вказали у Повітряних силах ЗСУ у Telegram.
Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про БпЛА на Чернігівщині в районі Чернігова. "Перебувайте в укриттях. Можлива робота ППО", - вказали у Повітряних силах.
Також БпЛА фіксували в районі Прилук у Чернігівській області, зазначили у ПС ЗСУ.
Ворожі ударні дрони фіксують на північному сході, на Чернігівщині можлива робота ППО - Повітряні сили03.10.24, 10:41 • 14983 перегляди