В Киевской области угроза вражеских ударных дронов - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских ударных дронов в Киевской области. Также зафиксированы вражеские дроны на Черниговщине, в частности в районе Чернигова и Прилук, возможна работа ПВО, сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.

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"Киевская область - угроза применения ударных БпЛА!" - указали в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

Перед этим ВС ВСУ сообщали о БпЛА на Черниговщине в районе Чернигова. "Находитесь в укрытиях. Возможна работа ПВО", - указали в Воздушных силах.

Также БпЛА фиксировали в районе Прилук в Черниговской области, отметили в ВС ВСУ.

Вражеские ударные дроны фиксируют на северо-востоке, в Черниговской области возможна работа ПВО - Воздушные силы