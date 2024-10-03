В Киевской области угроза вражеских ударных дронов - Воздушные силы

ukenru
Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  4908 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  112379 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  123323 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  125324 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  123389 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
  •  110456 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  103592 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  104021 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99276 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
2 октября 2024, 07:11  •  100659 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве снова был зафиксирован взрыв в Киеве

В Киеве снова был зафиксирован взрыв в Киеве

  •  82443 просмотра
ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

  •  80357 просмотра
В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

  •  78570 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  100409 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  88499 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  28867 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  29230 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  88499 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  112106 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  127398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  100409 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  78971 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  102506 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  114145 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  101560 просмотра
Актуальное
В Киевской области угроза вражеских ударных дронов - Воздушные силы

В Киевской области угроза вражеских ударных дронов - Воздушные силы

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 08:25  •  6342 просмотра

Read in English

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Киевской области. Также зафиксированы вражеские дроны на Черниговщине, в частности в районе Чернигова и Прилук, возможна работа ПВО.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских ударных дронов в Киевской области. Также зафиксированы вражеские дроны на Черниговщине, в частности в районе Чернигова и Прилук, возможна работа ПВО, сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Киевская область - угроза применения ударных БпЛА!" - указали в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

Перед этим ВС ВСУ сообщали о БпЛА на Черниговщине в районе Чернигова. "Находитесь в укрытиях. Возможна работа ПВО", - указали в Воздушных силах.

Также БпЛА фиксировали в районе Прилук в Черниговской области, отметили в ВС ВСУ.

Вражеские ударные дроны фиксируют на северо-востоке, в Черниговской области возможна работа ПВО - Воздушные силы3 октября 2024, 07:41 • 10284 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chernigovЧернигов
kievКиев