В Киевской области угроза вражеских ударных дронов - Воздушные силы
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Киевской области. Также зафиксированы вражеские дроны на Черниговщине, в частности в районе Чернигова и Прилук, возможна работа ПВО.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских ударных дронов в Киевской области. Также зафиксированы вражеские дроны на Черниговщине, в частности в районе Чернигова и Прилук, возможна работа ПВО, сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Киевская область - угроза применения ударных БпЛА!" - указали в Воздушных силах ВСУ в Telegram.
Перед этим ВС ВСУ сообщали о БпЛА на Черниговщине в районе Чернигова. "Находитесь в укрытиях. Возможна работа ПВО", - указали в Воздушных силах.
Также БпЛА фиксировали в районе Прилук в Черниговской области, отметили в ВС ВСУ.
Вражеские ударные дроны фиксируют на северо-востоке, в Черниговской области возможна работа ПВО - Воздушные силы3 октября 2024, 07:41 • 10284 просмотра