На Київщині дитина проковтнула кулю
Київ • УНН
Лікарі успішно видалили кулю, яку проковтнув хлопчик.
У Київської області хлопчик проковтнув кулю. Лікарям вдалось успішно вилучити сторонній предмет. Про це УНН повідомляє із посиланням на преслужбу Київської обласної дитячої лікарні.
Деталі
Богдан живе у містечку Білогородка. Саме у цьому місці, по річці Ірпінь, проходила лінія фронту у 2022 році. Гільзи, кулі та інші боєприпаси досі можна знайти у цій місцевості.
Як зазначається, хлопець досі не може пояснити, як проковтнув кулю.
Першочергово лікарі провели рентгенографію і визначили місцезнаходження предмета, щоб уникнути ускладнень. Втручанню ніщо не заважало, тому лікарі успішло вилучили предмет.
Повідомляється, що куля залишиться у лікарняній колекції видалених сторонніх тіл.
Раніше УНН повідомляв, що лікарі "Охматдиту" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів. Під час операції медики знайшли у нього 5 отворів в черевній порожнині.