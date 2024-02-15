На Киевщине ребенок проглотил пулю

В Киевской области мальчик проглотил пулю. Врачам удалось успешно изъять инородное тело. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской областной детской больницы.

Детали

Богдан живет в городке Белогородка. Именно в этом месте, по реке Ирпень, проходила линия фронта в 2022 году. Гильзы, пули и другие боеприпасы до сих пор можно найти в этой местности.

Как отмечается, парень до сих пор не может объяснить, как проглотил пулю.

Первоначально врачи провели рентгенографию и определили местонахождение предмета, чтобы избежать осложнений. Вмешательству ничто не мешало, поэтому врачи успешно изъяли предмет.

Сообщается, что пуля останется в больничной коллекции удаленных инородных тел.

Ранее УНН сообщал, что врачи "Охматдета" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов. Во время операции медики нашли у него 5 отверстий в брюшной полости.