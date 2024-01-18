На Куп'янсько-Лиманському напрямку відбито 27 атак, знищено 196 окупантів - Фітьо
Київ • УНН
На Куп'янсько-Лиманському напрямку українські військові відбили 27 атак противника, знищивши 196 окупантів та 79 одиниць техніки.
Сили оборони за минулу добу відбили 27 ворожих атак на Купʼянсько-Лиманському напрямку. Збройні сили України знищили 196 окупантів на цьому напрямку та 79 одиниць техніки. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
За минулу добу на Купʼянсько-Лиманському напрямку було відбито 27 ворожих атак. Противник завдав 4 авіаудари та застосував 54 дронів-камікадзе по українських позиціях – кількість дронів досить не властивою для цієї ділянки фронту, раніше було до 30
Він уточнив, що 6 атак було відбито на Куп’янському та 21 - на Лиманському напрямку.
"Звичайно, велика кількість артилерійських та мінометних обстрілів було за минулу добу на вказаному напрямку. Десь 28. Але вдалося ліквідувати 196 рашистів та знищити 79 одиниць військової техніки", – додав Фітьо.
Речник розповів, що вдалося знищити 6 танків Т-72, 10 ворожих ББМ та 2 БТР.
Нагадаємо
Володимир Фітьо повідомляв, що по всій лінії фронту у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські окупанти активізувалися, ворог наступає. Українські військові в активній обороні, дають відсіч й за нагоди переходять до атакувальних дій.