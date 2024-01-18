На Купянско-Лиманском направлении отражено 27 атак, уничтожено 196 оккупантов - Фитьо
Киев • УНН
На Купянско-Лиманском направлении украинские военные отбили 27 атак противника, уничтожив 196 оккупантов и 79 единиц техники.
Силы обороны за минувшие сутки отбили 27 вражеских атак на Купянско-Лиманском направлении. Вооруженные силы Украины уничтожили 196 оккупантов на этом направлении и 79 единиц техники. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.
За минувшие сутки на Купянско-Лиманском направлении было отражено 27 вражеских атак. Противник нанес 4 авиаудара и применил 54 дронов-камикадзе по украинским позициям - количество дронов достаточно не свойственно для этого участка фронта, ранее было до 30
Он уточнил, что 6 атак было отбито на Купянском и 21 - на Лиманском направлении.
"Конечно, большое количество артиллерийских и минометных обстрелов было за минувшие сутки на указанном направлении. Где-то 28. Но удалось ликвидировать 196 рашистов и уничтожить 79 единиц военной техники", - добавил Фитьо.
Спикер рассказал, что удалось уничтожить 6 танков Т-72, 10 вражеских ББМ и 2 БТР.
Напомним
Владимир Фитьо сообщал, что по всей линии фронта в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты активизировались, враг наступает. Украинские военные в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям.
На Купянско-Лиманском направлении отражено 27 атак, уничтожено 196 оккупантов - Фитьо
На Купянско-Лиманском направлении украинские военные отбили 27 атак противника, уничтожив 196 оккупантов и 79 единиц техники.
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