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На Купянско-Лиманском направлении отражено 27 атак, уничтожено 196 оккупантов - Фитьо

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 11:19  •  28741 просмотра

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На Купянско-Лиманском направлении украинские военные отбили 27 атак противника, уничтожив 196 оккупантов и 79 единиц техники.

Силы обороны за минувшие сутки отбили 27 вражеских атак на Купянско-Лиманском направлении. Вооруженные силы Украины уничтожили 196 оккупантов на этом направлении и 79 единиц техники. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

За минувшие сутки на Купянско-Лиманском направлении было отражено 27 вражеских атак. Противник нанес 4 авиаудара и применил 54 дронов-камикадзе по украинским позициям - количество дронов достаточно не свойственно для этого участка фронта, ранее было до 30

- сказал Фитьо.

Он уточнил, что 6 атак было отбито на Купянском и 21 - на Лиманском направлении.

"Конечно, большое количество артиллерийских и минометных обстрелов было за минувшие сутки на указанном направлении. Где-то 28. Но удалось ликвидировать 196 рашистов и уничтожить 79 единиц военной техники", - добавил Фитьо.

Спикер рассказал, что удалось уничтожить 6 танков Т-72, 10 вражеских ББМ и 2 БТР.

Напомним

Владимир Фитьо сообщал, что по всей линии фронта в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты активизировались, враг наступает. Украинские военные в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
На Куп'янсько-Лиманському напрямку відбито 27 атак, знищено 196 окупантів - Фітьо
27 attacks repelled in the Kupyansk-Limanskyi sector, 196 occupants destroyed - Fityo
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