На Криворізькому коксохімічному заводі стався неконтрольований викид – офіційна інформація
Київ • УНН
На коксохімічному заводі в Кривому Розі стався неконтрольований викид і поява хмари через раптове відключення електроенергії, але в даний час ситуація знаходиться під контролем
Сьогодні вранці на Коксохімічному заводі у м.Кривий Ріг стався неконтрольований викид у атмосферне повітря та поява хмари. Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише УНН.
"За інформацією АрселорМіттал Кривий Ріг, це сталося через раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми", - повідомили у міністерстві.
У Міндовкілля запевнили, що наразі ситуація контрольована.
"Усі датчики мобільного застосунку #ЕкоЗагроза показують відсутність перевищення забруднення атмосферного повітря у Кривому Розі", - повідомили у міністерстві.
Раніше інформацію про неконтрольований викид повідомила заступниця голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради Олена Криворучкіна.
"Наразі на місці працюють всі фахові служби. Завдання №1: мінімізувати наслідки аварії. Друге завдання: встановити реальні причини аварії та вжити заходів для недопущення повторення подібного", - заявила нардеп. Вона також наголосила, що масштаби події не слід прирівнювати до екологічної катастрофи.