Сегодня утром на коксохимическом заводе в г. Кривой Рог произошел неконтролируемый выброс в атмосферный воздух и появление облака. Об этом информирует Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет УНН.

"По информации АрселорМиттал Кривой Рог, это произошло из - за внезапного отключения ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы", - сообщили в министерстве.

В министерстве заверили, что сейчас ситуация контролируемая.

"Все датчики мобильного приложения #Екозагроза показывают отсутствие превышения загрязнения атмосферного воздуха в Кривом Роге", - сообщили в министерстве.

Ранее информацию о неконтролируемом выбросе сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Елена Криворучкина.

"Сейчас на месте работают все профессиональные службы. Задача №1: минимизировать последствия аварии. Вторая задача: установить реальные причины аварии и принять меры для недопущения повторения подобного", - заявила нардеп. Она также подчеркнула, что масштабы происшествия не следует приравнивать к экологической катастрофе.