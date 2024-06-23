Киев • УНН
На коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел неконтролируемый выброс и появление облака из-за внезапного отключения электроэнергии, но в настоящее время ситуация находится под контролем
Сегодня утром на коксохимическом заводе в г. Кривой Рог произошел неконтролируемый выброс в атмосферный воздух и появление облака. Об этом информирует Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет УНН.
"По информации АрселорМиттал Кривой Рог, это произошло из - за внезапного отключения ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы", - сообщили в министерстве.
В министерстве заверили, что сейчас ситуация контролируемая.
"Все датчики мобильного приложения #Екозагроза показывают отсутствие превышения загрязнения атмосферного воздуха в Кривом Роге", - сообщили в министерстве.
Ранее информацию о неконтролируемом выбросе сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Елена Криворучкина.
"Сейчас на месте работают все профессиональные службы. Задача №1: минимизировать последствия аварии. Вторая задача: установить реальные причины аварии и принять меры для недопущения повторения подобного", - заявила нардеп. Она также подчеркнула, что масштабы происшествия не следует приравнивать к экологической катастрофе.