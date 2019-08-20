На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли 240 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У вівторок, 20 серпня, вранці на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах стояли 240 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 38,2 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, українська сторона готова до демонтажу фортифікаційних споруд поблизу КПВВ "Станиця Луганська".