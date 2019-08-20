На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 240 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во вторник, 20 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стояли 240 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 38,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Напомним, украинская сторона готова к демонтажу фортификационных сооружений вблизи КПВВ "Станица Луганская".