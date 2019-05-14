На КПВВ на Донбасі у чергах зібралися понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 215 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/50; „Мар’їнка“ — 0/80; „Новотроїцьке“ — 15/30; „Гнутове“ — 10/10”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 45,7 тисяч осіб та 5,4 тисяч транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей незаконні збройні формування продовжують створювати штучні черги на пропускних пунктах.