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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76258 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92529 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100809 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124391 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138039 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144697 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На КПВВ на Донбассе в очередях собрались более 200 автомобилей

На КПВВ на Донбассе в очередях собрались более 200 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 10113 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 215 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/50; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 15/30; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.

Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 45700 человек и 5400 транспортных средств.

Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования продолжают создавать искусственные очереди на пропускных пунктах.

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