На КПВВ на Донбассе в очередях собрались более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 215 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/50; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 15/30; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 45700 человек и 5400 транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования продолжают создавать искусственные очереди на пропускных пунктах.