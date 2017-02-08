На КПВВ "Каланчак" виявили колишнього військовослужбовця, який перейшов на бік окупантів
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прикордонники на адмінмежі з Кримом виявили колишнього військовослужбовця ЗСУ, який перейшов на бік окупантів. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону - начальник прес-служби Іван Шевцов.
Вчора у особи, яка прямувала із Криму через КПВВ “Каланчак”, співробітники Держприкордонслужби виявили недійсний паспорт. Сам чоловік прибув у пішому порядку та подав на контроль паспорт громадянина Російської Федерації.
Як з’ясувалося, документ був виданий у 2014 році на території тимчасово окупованого Криму, тому громадянина запросили для додаткової перевірки. Згодом було встановлено, що чоловік є громадянином України, жителем одного з міст материкової частини. Раніше він проходив військову службу за контрактом у військовій частині берегової охорони ЗС України на території АР Крим, а після анексії, залишився служити в ВМС Російської Федерації. У 2015 році, звільнившись зі служби, працював у Криму на будівництві. Перебіжчик залишив лави окупантів усвідомивши, що допустив помилку, оскільки попередні обіцянки “нового роботодавця” не відповідали реальному стану справ.
Як зазначив І.Шевцов, не зупинили чоловіка і побоювання, що після повернення стосовно нього будуть проведені слідчі дії, адже принципово вирішив повернутися до сім’ї, яка знаходиться на материковій частині України.