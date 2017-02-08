На КПВВ "Каланчак" обнаружили бывшего военнослужащего, перешедшего на сторону оккупантов

Вчера у лица, которое направлялось из Крыма через КПВВ "Каланчак", сотрудники Госпогранслужбы обнаружили недействительный паспорт. Сам человек прибыл в пешем порядке и подал на контроль паспорт гражданина Российской Федерации.

Как выяснилось, документ был выдан в 2014 году на территории временно оккупированного Крыма, поэтому гражданина пригласили для дополнительной проверки. Впоследствии было установлено, что мужчина является гражданином Украины, жителем одного из городов материковой части. Ранее он проходил военную службу по контракту в воинской части береговой охраны ВС Украины на территории АР Крым, а после аннексии, остался служить в ВМС Российской Федерации. В 2015 году, уволившись из службы, работал в Крыму на строительстве. Перебежчик покинул ряды оккупантов осознав, что допустил ошибку, поскольку предыдущие обещания "нового работодателя" не соответствовали реальному положению дел.

Как отметил И.Шевцов, не остановили мужчину и опасения, что по возвращении в отношении него будут проведены следственные действия, ведь принципиально решил вернуться к семье, которая находится на материковой части Украины.