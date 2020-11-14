На кордоні з РФ застрягла вантажівка з червоною ікрою на 1 мільйон гривень

"Про можливе незаконне перевезення товарів на цій ділянці державного кордону прикордонників поінформували співробітники СБУ. Спільний наряд виявив автомобіль без номерних знаків, який незаконно перетнув кордон із Росії", - йдеться в повідомленні.

Під час спроби затримання транспортний засіб почав небезпечно маневрувати, внаслідок чого застряг на бездоріжжі. Водій вискочив з кабіни і побіг назад на територію Росії.

У кузові автомобіля правоохоронці виявили 11 контейнерів з червоною ікрою. Згідно з етикетками на коробках – це ікра горбуші з Камчатки. Загальна вага товару склала 275 кг.

"Наразі автомобіль разом з вантажем делікатесу, вартість якого може сягати близько 1 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Товар встановленим порядком буде передано працівникам фіскальної служби. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року на Сумщині прикордонники зупинили дві спроби незаконного переміщення товарів через українсько-російський кордон, зокрема, червоної ікри.